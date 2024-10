Mi sono sempre piaciute quelle donne che cavalcando il tempo sfidano il destino, schivandolo con eleganza e vivendo ogni giorno come se fosse il primo.

Cara Nereide, la morte ti ha teso un agguato portandoti via senza bussare, altrimenti anche questa volta ti saresti presa gioco di lei.

A pensarci bene hai comunque vinto tu, lucida fino alla fine, innamorata e piena di energia, con il cassetto debordante di sogni e di futuro, con la voglia di vivere nel cuore.

Hai amato il mare di questa città, le sue mura, la sua storia e quel fascino che la nostra fretta ci impedisce molto spesso di guardare.

Hai amato quell'esercito di ragazzi e di ragazze che attraverso di te si sono a loro volta innamorati del sapere, affamati di conoscenze e catturati nella rete di un carisma che li ha visti crescere con te e lungo il tuo cammino.

Hai lottato e vinto ogni volta, lavorando tanto e dimostrando al mondo e al tempo che nascere donna, quasi un secolo fa, poteva diventare un valore, sconfiggendo il pregiudizio e facendo della resistenza una militanza, della scienza un'arte, della passione una virtù.

Da grande donna, quale sei stata, hai vissuto fino alla fine ricamando il futuro con l'entusiasmo dell'avventura e la lungimiranza dell'avvenire.

Hai reso bella anche la morte, Nereide, che prima o poi doveva arrivare, e come il buio all'improvviso sei andata via lasciando un bel ricordo nei tanti che ti hanno voluto bene, che hanno riposto stima in te.

Senza dolore, ma con il dispiacere che si prova quando vorresti che le cose belle non finissero mai.

Fai buon viaggio.