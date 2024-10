Il sindaco di Bolotana Francesco Manconi si schiera dalla parte dei cittadini e dopo la riunione promossa dal Comitato di commercianti e artigiani contro il caro Tari ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

“Oggi consegnerò la fascia tricolore al prefetto di Nuoro - spiga Manconi - e in occasione della prossima riunione del Consiglio comunale presenterò formalmente le dimissioni che sono inderogabili. Non bleffo, io sto dalla parte dei cittadini. Il livello di tassazione è insostenibile e io sono impotente. E’ giusto che me ne vada”