Gli studenti del liceo Scientifico "Antonio Segni" di Ozieri scenderanno in strada oggi, 16 novembre, per manifestare affinché gli organi competenti si adoperino per disinfestare dai ratti i locali scolastici.

"Da diverso tempo – raccontano i rappresentanti di istituto – stiamo vivendo una situazione di disagio legata alla presenza dei ratti nella scuola. Le aule del nostro liceo sono separate fra loro da muri in cartongesso. È probabile che i topi vivano nelle intercapedini e così, ogni volta che la struttura è interessata da lavori, gli animali spaventati escano fuori da qualche fessura correndo per aule e corridoi".

I roditori sono stati avvistati più volte, e diverse carcasse sono state trovate all'interno dell'edificio.



Proseguono gli studenti: "È una situazione insostenibile per un istituto che rappresenta un'eccellenza non solo per Ozieri ma per l'intero territorio. Per questo, di comune accorto con la maggioranza degli studenti, abbiamo indetto una manifestazione di protesta per questa mattina alle 9. Ci muoveremo in corteo dalla scuola verso il centro passando davanti al municipio fino ad arrivare ai giardini del Cantaro. Il nostro è un gesto simbolico che vuole invitare le istituzioni ad accelerare le tempistiche per la risoluzione del problema. Sappiamo che gli organi scolastici, con efficienza e disponibilità assoluta, si sono già attivati per ottenere risposte dalla Provincia di Sassari che ha competenza sulla questione. Ma la burocrazia, purtroppo, ha tempi lunghi e non vorremmo continuare a sostenere le lezioni in questa situazione. I parametri igienico-sanitari dell'istituto vanno ripristinati quanto prima".