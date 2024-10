Sabato scorso, 21 aprile, il liceo “F.lli Costa Azara” di Sorgono ha compiuto 50 anni dalla sua istituzione. Traguardo festeggiato insieme a ex alunni, ex insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale e genitori.

Durante la giornata si è tenuto un convegno in cui sono intervenuti il preside Romano Carta, l'ex preside Francesco Mammoliti e diverse autorità locali, i quali hanno raccontato di come questa scuola in passato sia stata importante per Sorgono stesso e i paesi limitrofi, delle giovani menti che ha formato e che formerà in futuro. Sono intervenuti anche diversi docenti degli anni passati, memoria storica del Liceo, ed ex studenti, ora professionalità affermate del contesto provinciale e regionale. E' stato proiettato anche un video realizzato dagli alunni che hanno intervistato alcuni insegnanti circa la loro esperienza in questa scuola.

Grazie alla collaborazione non solo degli studenti, ma anche del corpo docente e dei collaboratori scolastici, la giornata è stata animata da un intermezzo musicale e da un gradevole rinfresco. Il leitmotiv di questa giornata è stato sicuramente l'importanza di ricordare le proprie radici, ovunque si vada e qualsiasi direzione si voglia prendere.