I vigili del fuoco di Nuoro concludono oggi le operazioni di soccorso a Bitti, dove dalle prime ore di sabato 28 novembre, si sono impegnati senza sosta per soccorrere la cittadinanza gravemente colpita dall’alluvione.

Complessivamente, in 24 giorni, sono stati effettuati 1336 interventi, di questi: 321 verifiche statiche; 198 rimozione alberi pericolanti; 248 rimozione ostacoli al traffico; 15 salvataggi a persona; 98 recupero beni da abitazioni private; 407 sgombero sede stradale e locali e 49 ispezioni cunicoli.

Sono state impiegate mediamente 50 unità, così ripartite: 3 squadre operative; 3 squadre GOS (movimento terra), 5 unità Posto di Comando Avanzato, con operatori 115 e TAS ( topografia applicata al soccorso) e 25 automezzi impiegati.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano e il Sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, a conclusione delle operazioni, hanno voluto sottolineare in occasione dell’incontro svolto in Piazza Asproni, la sinergia sviluppata fra tutte le forze in campo, rafforzando, con un messaggio di saluto alla popolazione duramente colpita, il forte legame che lega i Vigili del fuoco nuoresi al territorio.