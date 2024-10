Il Gruppo Folk Santa Maria di Arzachena festeggia i suoi primi cinque anni di attività e per l’occasione i componenti della formazione hanno organizzato, in collaborazione con il Comune, una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Questa sera, alle ore 21.30, in piazza Risorgimento, l’appuntamento è con lo spettacolo di Giuliano Marongiu e Massimo Pitzalis.

I due artisti, legati da una profonda amicizia, dopo sette anni di lontananza hanno deciso di ritrovarsi musicalmente per dar vita a uno show straordinario. I grandi successi e le nuove canzoni caratterizzano il progetto musicale “Reunion” che si avvale di una band che suona rigorosamente dal vivo ed è composta da musicisti di straordinario talento.

Il Gruppo Folk “Santa Maria”, impegnato nel recupero e nella divulgazione delle tradizioni popolari locali, ha voluto organizzare una grande festa in piazza per coinvolgere non solo gli abitanti di Arzachena, ma tutti i turisti che in questo mese di agosto si godono le meraviglie naturalistiche della Gallura.

La formazione presieduta da Gesuino Pileri durante la serata eseguirà alcune danze del repertorio tradizionale gallurese.