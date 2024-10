Sarà un grande spettacolo di musica e danze quello che andrà in scena sabato 7 settembre a Simaxis, con una nuova edizione del festival "Folkloreando".

La kermesse, che è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell'estate simaxese, acquisisce quest'anno un valore particolare dal momento in cui coincide con i festeggiamenti per i vent'anni di attività del Gruppo Folk San Simaco.

L'evento prenderà il via alle ore 20 con i balli in piazza in compagnia dei fisarmonicisti Stefano Piras e Ireneo Massidda. Alle 21,30 il festival con l'esibizione dei gruppo folk San Simaco di Simaxis, Pro loco di Paulilatino, Santu Jagu di Ittireddu e Santa Barbara di Gadoni. Al termine della serata, presentata da Pietro Lavena, balli in piazza per tutti accompagnati dai musicisti locali.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare presso il Centro sociale la mostra fotografica "Storia del Gruppo folk dalla costituzione ai giorni nostri". Un punto ristoro sarà allestito dal Comitato San Simmaco Papa Leva 1970.

STORIA DELL'ASSOCIAZIONE. Il Gruppo Folk San Simaco nasce a Simaxis nel 1971, grazie alla passione di un gruppo di giovani interessati alle tradizioni. Una ricerca meticolosa ha permesso al gruppo ha riportato alla luce i costumi del paese, completamente scomparsi dall'uso comune all'inizio del '900. Nessuna difficoltà è stata riscontrata nel riproporre i balli tradizionali, sempre in uso in occasione di feste religiose e ricorrenze particolari a Simaxis.

Nel 1999 il gruppo folk si costituisce come associazione e porta avanti con ulteriore passione ed entusiasmo i progetti già avviati. I ballerini presenziamo a varie manifestazioni organizzate dai circoli sardi e associazioni di Mortara, La Spezia, Bolzano, Senigallia, Svizzera, Olanda e tante altre cittadine in Italia e all'estero. Il gruppo è stato inoltre ospite delle principali rassegne e processioni religiose della Sardegna.