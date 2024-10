E’ in programma per sabato 24 settembre, a Ozieri, la 3^ edizione della rassegna "Ballende e cantende umpare a nois", organizzata dal Gruppo Folk Beata Vergine del Rimedio.

Ospiti dell’associazione ozierese saranno il Gruppo Folk “Saludos” della Pro Loco di Nuoro, il Gruppo Storico Medievale di Ardara, il Gruppo Folk “Sant’Anna” di Tortolì, l’Associazione Etnos col Gruppo Folk “Li Bainzini” di Porto Torres, il Gruppo Folk di Nughedu San Nicolò, il Gruppo Folk “Su Furione” di Nule, il Coro “Città di Ozieri”, il Coro “Santu Nigola” di Ozieri, Su Cuncordu Banaresu di Banari e il Tenore “San Gavino” di Illorai.

La manifestazione avrà inizio alle ore 20.30 con la sfilata degli abiti tradizionali che partirà dai giardini di “Su Cantaru” per arrivare in Piazza Cantareddu. A partire dalle ore 21, poi, Giuseppe Masia presenterà la serata che vedrà esibirsi in piazza i gruppi folk e i cori polifonici. A seguire balli in piazza con la musica di Francesco Lisai.

Il Gruppo Folk Beata Vergine del Rimedio nasce nel 2008 dall’idea di due giovani ozieresi appassionati di tradizioni sarde e con l’idea di avvicinare i giovani alle tradizioni isolane. I membri del gruppo, già da qualche anno, hanno avviato un’importante e preziosa ricerca volta a recuperare fedelmente il costume tradizionale di Ozieri.