Si è svolta presso l’Aeroporto di Elmas la cerimonia commemorativa del 40° anniversario della costituzione del 21° Gruppo Aviazione dell’Esercito “Orsa Maggiore”.

Alla presenza delle Autorità civili e militari di Elmas e Cagliari e di molti ex comandanti ed appartenenti al reparto, il Comandante del 21° “Orsa Maggiore”, Tenente Colonnello Gianmaria Cianciolo, ha onorato la ricorrenza con la deposizione di una corona d’alloro in memoria di tutti i caduti in servizio. Nell’occasione, il Cappellano militare ha benedetto il gagliardetto del Gruppo.

La sobria ma sentita cerimonia, nella rievocazione di un importante capitolo della storia dei reparti di volo dell’Esercito in Sardegna che inizia nel 1959, ha rappresentato un significativo consolidamento del legame tra il Gruppo, i veterani del reparto ed il territorio.

Il 21° Gruppo, inquadrato nel 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio”, svolge compiti istituzionali a carattere militare nella Regione, assicurando per altro numerosi servizi, quali quello antincendio, nell’ambito della Protezione Civile.

Il personale in servizio è stato impiegato anche nelle principali missioni internazionali.

Foto di Antonio Falduto