“Quale agricoltura vogliamo per le nostre imprese? Quale agricoltura vogliamo per il futuro?”, è quanto chiede il presidente di Agrinsieme e di Confagricoltura Sardegna, Luca Sanna, che oggi, nel corso di un’apposita conferenza stampa in cui è stato fatto il punto sullo stato di salute del comparto agricolo isolano, ha lanciato un appello: La Regione ci ascolti.

“Abbiamo grandi difficoltà a dialogare con la Giunta regionale – ha detto Sanna -. Il dialogo manca completamente”.

L’intervista