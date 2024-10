In Sardegna

Mauro Pili rilancia l'allarme: "Le famiglie dei capimafia hanno iniziato lo sbarco in Sardegna". Il candidato presidente della coalizione del Popolo sardo denuncia: "Da Porto Torres a Palau nuclei familiari hanno preso casa nell'isola per 'assistere' i loro strettissimi familiari detenuti in regime di alta sicurezza nel carcere di Tempio Nuchis".