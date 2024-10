Corrado Massidda sarà Su Componidori che guiderà la Sartiglia di Oristano per il Gremio dei Contadini, il 15 febbraio prossimo.

La scelta è stata comunicata stamani dal presidente del Gremio, S'Oberaiu majori Salvatore Carta, che nominerà ufficialmente il capo corsa in occasione della prossima Festa della Candelora.

Massidda sarà accompagnato da Ignazio Lombardi come 'Segundu' e Fabrizio Manca in qualità di 'Terzu'. La corsa alla stella, che si corre la domenica e il martedì di carnevale da oltre 500 anni ad Oristano, è un evento molto sentito in città e segue i rigidi protocolli imposti dalla tradizione secolare dei gremi dei contadini (per la domenica) e dei falegnami (il martedì grasso)