Si terrà oggi 26 luglio alle 20.30, all’anfiteatro comunale di Ottana, la proiezione de “Il grano e la volpe”, promossa dal Comune e dalla Pro loco di Ottana.

Il documentario, realizzato da Raffaele Manco e Vincenzo Guerrizio, riguarda la scomparsa, il 2 marzo 1994, dell’elicottero della guardia di finanza Ar-109, nome in codice Volpe 132, pilotato da Fabrizio Sedda e Gianfranco Deriu, rispettivamente di Ottana e Oristano, e decollato dalla base di Cagliari-Elmas.

Un sparizione avvolta nel velo del mistero. Dopo due giorni vengono ripescati alcuni frammenti del mezzo nel mare di Capo Ferrato. Una vicenda nella quale, né l’inchiesta militare né quella civile sono riuscite a dare risposte ai tanti interrogativi che, nel corso di questi anni, stanno ruotando attorno a questa tragedia.

Come si legge nell’incipit dell’opera, “In una storia è possibile che non ci sia una sola verità. Talvolta le verità si scoprono, si costruiscono e si alimentano nel corso del tempo. (…) Diventano un unico, grande quadro, una sola immagine, ma piena di crepe. Come un mosaico i cui solchi sono attraversati da misteri, coincidenze, paure, e tra le quali cerca di farsi largo la verità”.