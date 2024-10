Con l’edizione 2019 di Artes in Carrera, Buddusò si candida ad entrare nel novero dei paesi sardi dove la qualità della vita garantisce la longevità delle persone. Nell’ambito della manifestazione culturale ed enogastronomica, infatti, nasce un’iniziativa dedicata ai centenari buddusoini con una serie di murales che li raffigureranno nelle vie del centro storico.

Oggi il paese, oltre a un centenario in vita, conta quasi 60 ultranovantenni e oltre 250 ultraottantenni. Dal 1985 sono 25 gli uomini e le donne che hanno raggiunto l'importante traguardo del secolo di vita divenendo straordinari testimoni di un’epoca segnata da guerre, scoperte e innovazioni.

Nel progetto sono coinvolti alcuni fra gli artisti di maggior successo da Aline Spada, Mario Gaspa, Francesco Farina, Giovanni Sanna e Angelo Lai. I colori che impreziosiranno gli scorci del paese racconteranno al contempo una storia che attraversa i decenni affermando il valore della memoria e della condivisione di un patrimonio culturale e sociale quale sono gli anziani.

L'evento ha visto ancora una volta le vecchie case in granito riprendere vita, animate dai tanti privati e associazioni che hanno proposto gli antichi mestieri, i sapori della tradizione culinaria e le produzioni artigianali. "Un piacere rivedere il corso del paese affollato di gente come accadeva un tempo. Speriamo di assistere a un crescendo del successo di Artes in Carrera".

Grande soddisfazione anche per l'assessore alla Cultura Tomaso Tuccone: "L'edizione 2019 l'abbiamo dedicata ai centenari. Ogni anno offriamo un nuovo spunto ai visitatori e ai nostri concittadini. Ma i centenari rappresentano anche il mangiar bene e il mangiar sano garantito dai prodotti genuini di Buddusò. Qui si vive a lungo perché si mangia bene".

Decine di migliaia di visualizzazioni anche per la diretta streaming di Sardegna Live che ha trasmesso le immagini da largo Puliga, nel cuore del centro abitato. Le patate dell'altopiano buddusoino, l'arte degli intagliatori del legno, i costumi, le danze della tradizione, un viaggio virtuale alla scoperta dei siti archeologici del territorio e tanto altro nelle immagini diffuse sulla nostra pagina Facebook.

RIVIVI LA DIRETTA STREAMING DI "ARTES IN CARRERA"