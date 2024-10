Domenica 9 dicembre alle 18.00, il Quod Desing di Sassari, in via Mercato 1/B, si terrà la presentazione del libro “Grande Nudo” scritto da Gianni Tetti. Un reading lettarario, denominato proprio “Grande Nudo Experience”, con la voce narrante dello stesso autore dell’opera accompagnato dalle musiche originali composte a tema dal cantautore nulvese Pasquale Demis Posadinu.

Il tutto sarà impreziosito dall'estro del disegnatore Antonio Lucchi (Bonelli editorie) che darà forma ai personaggi e alle suggestioni proposte.

«Grande Nudo Experience è un progetto a cui tengo molto. Va oltre il romanzo, oltre la parola scritta, e trasmette qualcosa in più, qualcosa di diverso – ha sottolineato Gianni Tetti -. Apprezzavo Demis dai tempi in cui iniziava a cantare con i Primochef del Cosmo, per la voce e per i testi delle sue canzoni, ma non solo. Mi è sempre piaciuto il modo con cui approccia al pezzo musicale, con grande sensibilità, ma senza rinunciare alla ricerca della migliore soluzione tecnica. La collaborazione è nata prima da una stima reciproca, poi sul progetto. Non volevo che fosse solo un reading, o letture musicate, ma che diventasse un vero e proprio concerto parlato – ha concluso l’autore -. Grazie alle musiche originali di Pasquale siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo, e farlo ascoltare in giro è ogni volta un'emozione inedita per noi e per chi ci ascolta».

«Non abbiamo musicato delle letture, abbiamo cercato di ricreare una modalità espressiva che portasse dentro il libro – ha rimarcato Pasquale Demis Posadinu -. C’è bisogno di lasciare spazio, di selezionare, più ché di suonare. Le musiche che accompagnano la voce di Gianni sono soprattutto ritmo, dinamica, pause. Tutto si gioca sulla chitarra acustica collegata ad una loop box, quindi un unico strumento e un unico suono. Gli accordi e i cambi armonici ci sono, ma cercano di non spostare l’attenzione Il filo che lega storie, ambienti e personaggi è dato dalla musica e dalla sua alternanza con suoni ambientali. C’è anche qualche canzone in mezzo, ma questa forse era una sorpresa».