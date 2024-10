È l’evento più importante dell'estate Ollolaese e uno degli appuntamenti di maggior richiamo dell'estate barbaricina. Il Palio degli Asinelli di Ollolai si rinnova nel 2016 giungendo alla sua 15^ edizione accompagnato dalla 13^ edizione del Palu de sos Vihinados e dal Corteo Medievale della Sardegna.

I PROTAGONISTI DELL’EVENTO Il 16 luglio 2016, a partire dalle ore 21:00, nella centralissima Piazza Marconi avrà inizio la manifestazione alla quale prenderanno parte il Corteo Medievale Associazione “Iside” di Camposano (NA), il Corteo Associaizone Cult. “Il Sotterraneo” e il gruppo “I Tarantuli” di Gasperina (CZ), gli Sbandieratori e figuranti della Contrada Il Ghetto del Palio di Allumiere (Roma), gli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta del Palio di Alba (CU), il Carro “de SU PALU” di Ollolai col Gonfalone Mondiale 2016 conquistato al Palio del Casale di Camposano lo scorso maggio. Mossiere del palio sarà invece Massimo Columbu, detto Veleno II, che ha corso sei edizioni del Palio di Siena.

GLI OBIETTIVI Lo scopo dell’evento è quello di promuovere e valorizzare l’asinello, che nel passato rappresentava un bene prezioso per ogni famiglia ollolaese, e far conoscere ad un’ampia platea il paese barbaricino attraverso questa manifestazione. A tal proposito, la mattina del 16 luglio, si terrà un convegno dal titolo “L’asinello. Risorsa della Multifunzionalità in Agricoltura”.

LA STORIA Il Palio di Ollolai nasce nel 1970 come sfida tra i rioni storici del paese e coinvolge la totalità della comunità poiché ogni gruppo provvede ad allestire il proprio colorato e festoso corteo e a preparare il fantino che dovrà difendere i colori del suo vihinadu.

LE CONTRADE Attualmente le contrade sono cinque, con colori che le contraddistinguono e animali che le simboleggiano. Il rosso-blu e su sirvone per Ferruthones, il bianco-verde e sa tartaruga per Laralai, celeste-arancio e s’astore per Sa Padule, oro-argento e su beccu per Su Montricu, giallo-nero e su gattu per S’Istradone.

LA MUSICA Nel corso della serata la musica tradizionale dei Dilliriana animerà l’evento presentato da Roberto Tangianu. Tore Budroni sarà lo speaker ufficiale della gara.

GLI ORANIZZATORI L’Associazione Turistica Pro Loco di Ollolai, con il patrocinio del Comune di Ollolai, della Regione Autonoma della Sardegna, dell’ARAS Sardegna, dell’AGRIS Sardegna e del BIM Taloro.

LA DIRETTA Il Palio degli Asinelli sarà trasmesso in diretta streaming su Sardegna Live.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

15° PALIO DEGLI ASINELLI – 13° PALU DE SOS VIHINADOS

VENERDI 15 LUGLIO 2016

ORE 17:30

SALONE EX CINEMA Piazza Marconi:

APERTURA STUDIO TELEVISIVO SARDEGNALIVE.NET (interviste in diretta delegazioni)