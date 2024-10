Franco Columbu, nella sua casa di Santa Monica, in California, ha sempre accolto a braccia aperte i tanti sardi che in vacanza o per motivi di lavoro hanno viaggiato dall’altra parte del mondo.

Era il mese di febbraio 2018, quando tre giovani campioni barbaricini, allievi della Fight Nuoro Acedemy diretta dal maestro Luca Mattu di Ovodda, proprio a Los Angeles hanno partecipato al Pan Kids della IBJJF, una delle più importanti e autorevoli gare di brazilian jiu-jitsu al mondo dedicate ai ragazzi dai 4 ai 16 anni.

Anche in quella occasione Franco Columbu non ha fatto mancare il suo grande affetto per i suoi conterranei e dopo averli guidati per le vie di Santa Monica li ha ospitati nella sua casa.