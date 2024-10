Un tam tam solidale che giorno dopo giorno si moltiplica, fa eco da più parti, come raddoppiano e triplicano le buone azioni fatte col cuore soprattutto dai volontari di decine di associazioni per combattere l’emergenza da Covid-19.

Come pure è lusinghiera l’azione dei volontari dell’Abos Sardegna, guidati dalla responsabile Luciana Marotta: “Come promesso, abbiamo mantenuto fede al nostro impegno consegnando gli ultimi tre sanificatori ai responsabili del 118, praticamente in tutto ne abbiamo donato n.6 che sono stati distribuiti nelle postazioni che ne avevano più necessità. Ricordiamo che questi dispositivi all’ozono sono necessari per la sanificazione delle ambulanze medicalizzate del 118 e che renderanno il servizio molto più veloce e sicuro. L’Ozono è considerato il più forte disinfettante presente in natura, in grado di eliminare rapidamente odori e microrganismi come batteri, virus, muffe, germi, etc., per questo riteniamo di aver fatto un gesto importante per tutelare la salute dei pazienti e degli stessi operatori. Inoltre l’Associazione Bambini Ospedalizzati Sardegna – fa sapere sui social, Luciana Marotta - per essere ancora vicino ai nostri piccoli pazienti, ha voluto fare un altro gesto di solidarietà, acquistando per loro n. 2000 mascherine chirurgiche destinate ai bambini in terapia nei DH del Microcitemico. Le mascherine saranno distribuite dalle capo-sala dei reparti . Un piccolo gesto d’affetto e vicinanza visto la particolare situazione che ci tiene forzatamente lontani. Un abbraccio a tutti dai volontari Abos e speriamo di vederci presto”.