C’è un momento della vita in cui lo sport può essere lasciato da parte. Gli scarpini possono essere appesi momentaneamente al chiodo, i palloni lasciati in un angolo, le magliette lasciate dentro gli stipetti.

Una squadra, quella dell’Asd Bonnanaro che, tuttavia, oggi ha deciso di fare goal , non al Solinas, ma in favore della solidarietà. La società presieduta da Antonio Masala ha deciso di donare dei dispositivi di protezione individuale, tra cui mascherine, occhiali, visiere, calzari e guanti per la residenza per anziani “Casa Bonaria” di Torralba.