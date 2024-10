Nel giro di pochi anni il Palio degli asinelli di Ollolai è diventato il grande evento dell'estate in Barbagia nato quasi per gioco nel 2001.

Il grande successo riscosso dalla manifestazione ha invogliato i componenti della Pro loco, promotori dell'iniziativa, ad arricchire una proposta che contempla l'agonismo, la musica e il divertimento sempre nel rispetto di una tradizione che si tramanda promuovendo una cultura che non smette di fiorire con il passare del tempo.

La XIV edizione del Palio in notturna (alle 21,30) degli asinelli bussa alle porte di migliaia di visitatori e turisti che assisteranno domani a uno spettacolo ricco e vario, animato dalle delegazioni della Campania, Calabria, Lazio e Spagna.

«Il nostro evento è una festa di comunità - dice Pierpaolo Soro, presidente della Pro loco - che per la sua originalità sembra evocare in miniatura il fastoso e famoso Palio di Siena. Il suo significato va ben oltre la gara che si disputa in piazza Marconi.

La manifestazione nasce per valorizzare l'asinello sardo, animale indispensabile in passato come bestia da soma, specie nei territori impervi, che con l'avvento dei motori ha perso molte delle sue prerogative. In passato l'asinello rappresentava un bene prezioso per ogni famiglia ollolaese, mentre oggi si avverte la necessità di salvaguardare e anche valorizzare una specie che rientra in quelle a rischio di estinzione.

Contestualmente vogliamo contribuire a favorire lo sviluppo delle economie locali attraverso un rapporto armonico con l'ambiente e il territorio».

Punto di forza del Palio di Ollolai è anche Su Palu de sos vihinados, la competizione che apparentemente mette i rioni del paese uno contro l'altro per la conquista del titolo, ma che in realtà coinvolge tutti in uno straordinario divertimento collettivo. Fin dalle prime ore del mattino gli abitanti si danno appuntamento per organizzare la grande festa che finisce solo a notte fonda.

Dal racconto degli anziani emerge che anche negli anni Settanta che il Palio dei vicinati si disputava con partecipazione e successo. La Pro loco ha favorito iniziative di promozione culturale anche oltre i confini dell'isola, sostenendo la partecipazione del fantino Valentino Bussu a Camposano, in provincia di Napoli, dove per due anni consecutivi ha trionfato al Palio del Casale conquistando il titolo di campione d'Italia nel 2014 e di campione d'Europa nel 2015.

DIRETTA STREAMING A PARTIRE DALLE 21.30

Il Palio degli asinelli di Ollolai sarà trasmesso in diretta streaming sul sito internet si Sardegna Live (www.sardegnalive.net) e de L'Unione Sarda (www.unionesarda.it). A partire dalle 21.30 i riflettori illumineranno piazza Marconi e le telecamere documenteranno la grande festa nel cuore della Barbagia.

Considerato il successo riscontrato in occasione della trasmissione dello scorso anno gli organizzatori dell'evento hanno voluto confermare il collegamento streaming per dare la possibilità, in modo particolare agli emigrati, di assistere in diretta al Palio gli asinelli in ogni parte del mondo.