Era andato a dare da mangiare ai suoi cani, ma la permanenza sotto il sole, per un'ora, è stata purtroppo fatale: Luciano Sciò, 72enne, è morto a causa di una brutta caduta, seguita da un malore che non gli ha lasciato scampo, nella periferia di Muravera, in località "Su Pard'e Susu".

Preoccupati i familiari, che non vedendolo rientrare a casa, hanno avvisato i soccorsi: in primis i Carabinieri, che hanno raggiunto il podere del poveretto e hanno immediatamente allertato il 118.

I soccorritori della Medicalizzata Mike 60 (distretto sanitario Sarrabus-Gerrei) però non sono riusciti a rianimarlo, il suo cuore ha cessato poco dopo le manovre di rianimazione, che sono proseguite per tentare il possibile, ma l’anziano era già in condizioni gravissime. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per le esequie.