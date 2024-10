La terza tappa del Giro d’Italia è partita da Tortolì in direzione Cagliari lungo un percorso pianeggiante di 148 chilometri.

Una volta arrivati nel capoluogo, corridori e ammiraglie percorreranno viale Lungo Saline, viale Poetto, viale Campioni d’Italia 1969-1970 e viale Diaz fino al traguardo di via Roma.

In occasione del passaggio del giro in città, il Comune di Cagliari ha predisposto importanti variazioni alla viabilità stradale. Tra le 14 e le 19, sarà istituito il divieto di transito in tutte le vie direttamente e indirettamente interessate dal percorso di gara.

In particolare, dalle 20 di sabato 6 e sino alle 24 di domenica 7 è previsto il divieto di transito nella corsia centrale e nella corsia riservata ai bus e ai taxi in via Roma. A partire dalle 5 del mattino di domenica 7 maggio, sempre sino alle 24, il divieto di transito sarà esteso in via Roma, alla carreggiata lato Portici (nel tratto tra Piazza Amendola e il Largo Carlo Felice) e in piazza Anselmo Contu; in viale Regina Margherita (nel tratto tra via Sardegna e via Roma); via Porcile (nel tratto tra via Cavour e via Roma); via Concezione (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Dei Mille (tratto tra Via Sardegna e via Roma); via Barcellona (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Napoli (tratto tra via Sardegna e via Roma); via Baylle (tratto tra via Mercato Vecchio e via Roma). Dalle 14 alle 19 sarà vietato percorrere in entrambi i sensi di marcia via Lungo Saline sino a piazza Arcipelaghi, viale Poetto (nel tratto tra piazza Arcipelaghi e viale Campioni d’Italia), piazza Manlio Scopigno, viale Diaz (nel tratto tra piazza Manlio Scopigno e piazza Amendola, via Sassari (tratto tra via Roma a viale La Playa), viale La Playa (tratto via Sassari-vico La Playa). Sempre sabato 6 e sino alle 24 di domenica 7 sarà istituito il divieto di sosta nelle stesse strade e quelle limitrofe.