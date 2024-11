Il pianista Adriano Murgia ha scritto un nuovo capitolo della sua brillante carriera. Il 3 novembre, il giovane talento algherese si è esibito a New York, presso la prestigiosa Bargemusic, nell'ambito del ciclo "Piano italiano" organizzato dal Conservatorio di Rovigo. In questa occasione, Murgia ha presentato in prima mondiale la Fantasia e Fuga sul nome di Ildebrando Pizzetti di Mario Castelnuovo-Tedesco, un'opera mai eseguita in pubblico.

Per il 28enne pianista algherese un percorso artistico iniziato giovanissimo e costellato da successi. Dopo aver studiato con maestri di fama internazionale, Murgia ha calcato i palcoscenici di tutta Europa, esibendosi come solista e in formazioni da camera, distinguendosi in concorsi internazionali e collaborando con orchestre di prestigio.

Il “Piano italiano” rappresenta una celebrazione della musica pianistica italiana. Dal 25 ottobre al 3 novembre, questo straordinario ciclo è stato caratterizzato da 12 concerti dedicati interamente alla musica per pianoforte italiana. La serie, coprodotta dal Conservatorio Statale di Rovigo e coordinata da Roberto Prosseda e Federico Nicoletta, ha rappresentato un’opportunità unica per immergersi nella ricchezza e nella varietà della produzione pianistica italiana, spaziando dai grandi classici del passato alle opere più contemporanee.

Murgia, insieme ad altri 12 giovani pianisti italiani, si è distinto per la sua preparazione e la sua sensibilità interpretativa, contribuendo a rendere questo ciclo un evento imperdibile per gli appassionati di pianoforte.

Un orgoglio per la Sardegna, Adriano Murgia è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare lontano, anche partendo da una piccola città come Alghero.