Il Giffoni Film Festival accende i riflettori sui paesi della Barbagia e del Mandrolisai aprendo a un percorso di valorizzazione della cultura cinematografica. Grazie al protocollo d’intesa siglato tra l’Ente Autonomo Giffoni Experience, il Consorzio Bim Taloro, il Comune di Tonara e l’impresa Sociale Nuovi Scenari il prossimo mese di novembre nel paese del torrone e dei campanacci andrà in scena la prima edizione di Tonara Experience.

Dibattiti, proiezioni, incontri con ospiti d’eccezione e laboratori di ampio respiro culturale daranno la possibilità ai giovani del territorio di confrontarsi con un mondo tanto affascinante quanto coinvolgente e stimolante.

<<La cooperazione che da anni portiamo avanti con gli amministratori del consorzio Bim Taloro e con gli amici di Nuovi Scenari - spiega Claudio Gubitosi, fondatore e direttore artistico del Giffoni Film Festival - è per me motivo di grande orgoglio. Insieme abbiamo ideato e costruito un eccezionale percorso formativo che, anno dopo anno, cresce sempre di più. La professionalità, la competenza e l'impegno costante di questi partner e di tutti gli enti coinvolti sono evidenti e apprezzabili soprattutto attraverso la qualità dei giurati coinvolti e il nuovo accordo di partenariato sottoscritto>>.

In occasione dell’edizione del Giffoni Film Festival di quest’anno tre giovani sardi, provenienti da altrettanti centri della Barbagia e del Mandrolisai, hanno partecipato in qualità di giurati al grande evento cinematografico insieme ad altri tremila ragazzi provenienti da tutto il mondo.

<<Oggi è più che mai fondamentale trovare nuovi sistemi e strategie per far rimanere i giovani nel nostro territorio - spiega Giovanna Busia, presidente del Bim -. L’obiettivo principale di queste iniziative è quello di creare nel territorio dei Comuni che ricadono nel nostro ente un polo culturale regionale dedicato al cinema per ragazzi>>.

Con la firma di un nuovo protocollo d’intesa si rafforza così nel centro Sardegna il progetto Movie Days on Tour, al quale in questi anni hanno partecipato migliaia di studenti. Grande soddisfazione per l’accordo siglato è stata espressa anche dal sindaco di Tonara Flavia Giovanna Loche che ha evidenziato come l’impegno consentirà di sviluppare nuove progettualità rivolte agli adolescenti permettendo di valorizzare le strutture del paese, come il cinema e il centro polivalente, mettendole a disposizione delle comunità di tutto il territorio.