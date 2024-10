La notizia ha due risvolti, il primo racchiude in sé un episodio drammatico: un anno fa un’anziana donna, Teresina Collu, 73enne, mentre attraversava le strisce pedonali, in zona viale Diaz, viene falciata da un’auto e morirà poi in ospedale.

La seconda invece è che quella bellissima area giochi con il verde pubblico è stata regalata al Comune dai parenti della vittima: “Oggi voglio raccontarvi uno straordinario atto d'amore – commenta l’assessore comunale Paolo Frau - non ne ho parlato finora per rispettare l'intimità e la riservatezza con cui questa iniziativa è stata pensata e proposta. Un anno fa una signora ha perso la vita in un pauroso incidente d'auto in viale Diaz, travolta sulle strisce pedonali di fronte al bunker di Monte Mixi.

Una tragedia che ha scaraventato i familiari in un tremendo dolore, anche perché era proprio lì, nel giardino sotto il bunker, che la signora accompagnava a giocare il suo nipotino.

Per ricordarla – aggiunge l’esponente di palazzo Bacaredda - a un anno dalla scomparsa, i figli hanno proposto all'amministrazione comunale un'idea di una bellezza commovente: donare un'area giochi a tutti i bambini del quartiere.

Il giardino sotto il bunker è ora protetto da una leggera staccionata che in primavera si colorerà dei fiori di Plumbago, è dotato di attrezzature per il gioco, è abbellito da una grande quantità di nuovi fiori e arbusti.

Voglio esprimere a Stefano e Manuela tutta la nostra gratitudine. Al piccolo Gabriele - conclude Paolo Frau - un bacio grande”.