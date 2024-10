Circu de Soli, il giardino di Mulinu Becciu realizzato in via Beato Angelico, finisce tra le pagine della rivista internazionale, Paysage Topscape, dedicata al progetto del paesaggio contemporaneo, fondata in Italia nel 2007, rappresentante ufficiale della Mostra Europea di Architettura del Paesaggio organizzata in Spagna.

PAYSAGE TOPSCAPE è una delle riviste più prestigiose nel settore della progettazione del paesaggio e indaga molti nuovi campi della disciplina: dal paesaggio dei brand al verde tecnologico, dall'arredo urbano al paesaggio in luce, dallo slow-landscape al park-green. Ogni intervento e' corredato da una dettagliata scheda tecnica, mentre i testi sono pubblicati in italiano e in inglese. La rivista in Italia e' distribuita nelle librerie, edicole e nei principali bookshop, mentre all'estero e' presente in oltre 20 Paesi.

“Non può che farci onore – sottolinea il consigliere comunale nonché presidente della Commissione Patrimonio, Politiche della casa e Mobilità, Fabrizio Marcello - l’importante iniziativa editoriale prevede la pubblicazione di progetti attraverso immagini, planimetrie e render, per la nostra città – conclude l’esponente di Palazzo Bacaredda – non può che essere un orgoglio esser presi d’esempio così come è avvenuto in questa occasione”.