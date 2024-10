“Da questo pomeriggio ho ricevuto ufficialmente mandato sia come legale di fiducia che come Penelope Sardegna, di cui sono il Presidente, dalla sorella Caterina dei due scomparsi da Dolianova, Davide e Massimiliano Mirabello”.

Lo annuncia l’avvocato cagliaritano, Gianfranco Piscitelli che aggiunge: “Il 9 febbraio scorso purtroppo – dice il legale - non avendo ancora il mandato ufficiale non ho potuto partecipare ai primi accertamenti irripetibili ordinati dal pm dr. Porcu e già eseguiti dai Ris di Cagliari lo scorso 25 febbraio. Nell'inchiesta risultano per ora indagati per duplice omicidio ed occultamento di cadavere due allevatori di Dolianova, Joselito e Michael Marras, padre e figlio. Compatibilmente con il grave momento causato dall'emergenza sanitaria e le difficoltà di spostamento ed apertura degli uffici, da subito, appena depositato formalmente il mandato in Procura – aggiunge Piscitelli - mi attiverò con le indagini difensive a 360 gradi, affiancato da esperti già allertati quali la dr.ssa Roberta Bruzzone, la dr.ssa Chantal Milani, l'avvocato Elisabetta Magrini, la dr.ssa Emanuela Piredda, per cercare di dare risposte a dei familiari angosciati ed ottenere verità e giustizia. Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo”.