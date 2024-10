Vigili del fuoco a sirene spiegate per fiamme nel parcheggio della ex Corte dei conti in via XX Settembre a Cagliari.

Ad andare in fiamme il giaciglio di un senzatetto. Per fortuna il clochard non era presente quando il rogo è divampato. Attimi di panico per la sua incolumità e per le auto parcheggiate. Danneggiati cavi elettrici sospesi.