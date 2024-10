“Il tristissimo episodio che riguardò il danneggiamento della preziosa statuina scosse la nostra comunità, in primis don Tarcisio Ortu, tutti i nostri concittadini, ma sono orgoglioso e felice che un benefattore, un artista della provincia di Cagliari si sia fatto avanti e reso disponibile a restaurare gratis il Gesù Bambino. E’ un segnale tangibile che esistono davvero persone totalmente diverse da chi ha distrutto e compiuto un danno gravissimo. Io e il parroco don Tarcisio ci sentiamo in dovere davvero di rendere pubblico questo nostro stato d’animo di gratitudine. Grazie, Grazie a nome di Arbus”.

Al telefono, con Sardegna Live, il primo cittadino Antonello Ecca si congratula con l’artista-benefattore 54enne che per ora vuol rimanere nell'anonimato. Come è ben noto, a dicembre la testa decapitata del Bambin Gesù era stata poi ritrovata nei pressi del camposanto. La statuetta era stata “ricomposta”, ma rimase l’amarezza dei concittadini per quel che era accaduto e sul gesto sconsiderato, avvenuto ad Arbus, fu aperta un’indagine a carico di ignoti dei Carabinieri.

Le operazioni di restauro

Nella foto che vedete in esclusiva, la statuetta è così come è stata scattata dall’artista prima del restauro, (la testa era stata "aggiustata" con del nastro adesivo e un collante), il quale si è recato personalmente ad Arbus per poterla riparare: una volta restaurata, spariranno tutti i segni sul collo della triste decapitazione.