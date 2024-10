Sono tante per persone che in questi giorni, dedicano un lasso di tempo della loro giornata per compiere dei gesti solidali verso coloro che sono in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. È anche il caso della pulese Silvia Concas che, armata delle sue fedeli macchine da cucire, ha deciso di realizzare delle mascherine in Tnt triplo stato che sono state poi donate al Comune.

Saranno poi destinate agli operatori che si occupano dell’assistenza domiciliare, alle Forze dell'Ordine, ai Barracelli e alla Polizia Municipale.

“Sono gesti che ancora una volta ci commuovono e che ci fanno sentire parte di una bella e generosa comunità”, questo il commento della Sindaca Carla Medau.