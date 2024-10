Nella mattinata di oggi, 26 ottobre 2023, Il Generale di Brigata Stefano Iasson, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Cagliari ove è stato ricevuto dal Generale Luca Corbellotti e da una rappresentanza di militari della sede e delle otto Compagnie operanti nel territorio della Provincia.

Nell’incontrare Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri nel piazzale della caserma di Via Nuoro, il Generale Iasson ha espresso il proprio apprezzamento per gli elevati livelli di efficienza operativa dimostrati nel tempo e per le operazioni di servizio portate a compimento fra settembre e ottobre 2023; tra queste il sequestro di cinque grosse piantagioni di canapa da droga e di oltre cinque chili di chetamina. Il Generale ha ringraziato il personale per il senso del dovere e lo spirito di servizio, espressi nel lavoro, in favore delle comunità del territorio e per il volenteroso e diuturno impegno che anima la presenza dell’Arma anche nei più piccoli presidi della Provincia di Cagliari.

Dopo una prima visita di cortesia del Generale Iasson alla caserma di Via Nuoro, subito dopo il suo insediamento, l’incontro odierno è stato improntato all’operatività con un’efficace presa di contatto con la complessa realtà locale che il Comandante della Legione intende conoscere al meglio, ai fini di un’ottimale gestione delle risorse e del miglioramento ulteriore dell’efficienza dei Reparti della provincia di Cagliari.