Nel corso della mattinata odierna, il Generale di Brigata Paolo Nardone, che sabato 14 maggio ha assunto il comando della Legione Carabinieri Sardegna, ha effettuato le prime visite ai reparti dipendenti, iniziando dalle Stazioni del Comando Provinciale di Nuoro.

In particolare, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Saverio Ceglie, si è recato in visita alle caserme di Lula, Orune (alla presenza del Luogotenente Carbone, comandante interinale della Compagnia di Bitti) e Orgosolo (alla presenza del Cap. Alessio Falzone, comandante della Compagnia Carabinieri di Nuoro) che, da sempre, costituiscono il cuore della Sardegna e, per l’Arma dei Carabinieri, rappresentano dei presidi fondamentali nel dispositivo di prevenzione e sicurezza di questa regione.

In ciascun comando, il Generale Nardone si è prima intrattenuto con i militari, rivolgendo l’esortazione a continuare ad operare con fiera e serena determinazione, consapevoli del dovere di fornire ai cittadini tempestive e concrete risposte e di garantire, in ogni momento, la legalità.

Successivamente, ha voluto incontrare i rispettivi Sindaci (Mario Calia per Lula, Michele Deserra per Orune e il Commissario Felice Corda per Orgosolo), ribadendo il massimo impegno dei Carabinieri per garantire la sicurezza di quelle collettività.

Nel corso della visita, il Generale Nardone ha sottolineato l'emozione del suo ritorno dopo 50 anni nell'isola che aveva lasciato, da ragazzino, al seguito del padre anch'egli carabiniere e del grande legame che esiste fra la sua famiglia e la Sardegna (infatti, oltre al papà, hanno fatto servizio nell’isola anche altri due fratelli, entrambi Ufficiali dei Carabinieri).