Avevano rifornito di gasolio per la propria imbarcazione riempendo anche altre nove taniche da utilizzare per altri mezzi, approfittando del regime agevolato di prezzo previsto per le barche. Due persone sono state denunciate dai militari della Guardia di finanza della Stazione Navale.

Una vedetta delle Fiamme gialle ha seguito ieri le operazioni di rifornimento effettuate da un motopeschereccio al porto di Cagliari. I militari hanno così notato come il comandante avesse fatto il pieno per poi riempire alcune taniche di combustibile. I militari, coadiuvati da una pattuglia a terra, hanno raggiunto il porto di Perd'e Sali (Sarroch), dove hanno visto che le taniche venivano sbarcate dal motopesca e caricate a bordo di un'auto.

I finanzieri sono intervenuti bloccando il comandante dell'imbarcazione e l'automobilista. Sono stati sequestrati 450 litri di gasolio agevolato.