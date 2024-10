Si terrà oggi alle 18:00, a Orotelli, il primo incontro d’animazione dedicato all’artigianato.

“Il Gal Barbagia – queste le parole del presidente Paolo Puddu –, sta avviando ora il percorso partecipativo che porterà, nei prossimi mesi, alla pubblicazione e all’implementazione di due bandi sull’artigianato, che riguarderanno un investimento pari a 525.000,00 euro. In particolare si presenteranno le 2 misure che finanzieranno investimenti per l’innovazione sia per le imprese già operanti che per stimolare la nascita di nuove imprese artigiane con la formula della start up, (fondo perduto € 35.000)”.

Queste le attività previste per le due misure: le lavorazioni di legno e metallo, compresi l’artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli con l’ausilio di programmi informatici e applicazioni innovative, e sartoria, confezioni, pelletteria e calzature tramite l’ausilio di software, programmi informatici innovativi e macchinari che ne curino la pre-elaborazione.

Il finanziamento è previsto anche per l’inserimento di caratteri innovativi nelle produzioni come programmi informatici, applicativi, hardware, attrezzature per la modellazione e l’elaborazione preliminare 3d dei manufatti artigianali, e per la promozione della commercializzazione dei manufatti su piattaforme digitali di e-commerce, con sbocchi di mercato sovra locali e globali.

All’incontro sono invitate le imprese artigiane che si dedicano a queste lavorazioni, e anche le persone fisiche che vorrebbero avviare una propria attività in tale senso. L’incontro odierno, rimarcano dal Gal, “Sarà utile per descrivere i principi generali che caratterizzeranno i bandi, e per ascoltare le domande e le esigenze degli artigiani presenti, in modo da adattare i bandi alle esigenze del territorio, così come previsto dalla metodologia leader”.