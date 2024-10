Duecento euro di verbale. E’ quanto la Polizia Municipale ha comminato al proprietario del Suv che ha avuto la geniale idea di parcheggiare sull’arenile. Il gesto del turista-cafone non è sfuggita ai bagnanti che, indignati, hanno avvisato le autorità competenti.

Di tutto punto, una pattuglia della Municipale assieme ai Carabinieri della locale stazione, hanno rintracciato i vacanzieri: verbale alla mano consegnato ai trasgressori, l’azione da maleducati è costata così una multa abbastanza pesante. Con l’auspicio, in futuro, del rispetto delle regole che salvaguardano l’ambiente, come in questo caso, una spiaggia presa d’assalto da migliaia di bagnanti.