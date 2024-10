Il fuoco spegne la vita, devasta, toglie il respiro al futuro, lo soffoca.



E’ morto questa mattina Ubaldo Miscali, l’allevatore di Ghilarza che aveva tentato di salvare il suo bestiame nelle campagne di Paulilatino invase dalle fiamme in occasione dell'incendio che ha devastato parte del territorio del Guilcier il 7 agosto scorso.



Ubaldo Miscali aveva 52 anni.



L'uomo, nel disperato tentativo di salvare il bestiame, era rimasto gravemente ustionato. Una volta lanciato l’allarme era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale, e poi trasferito in elicottero al Centro Ustioni di Sassari. Le sue condizioni erano apparse fin da subito preoccupanti.



La comunità di Ghilarza e di tutto il territorio devastato dall'incendio, paga un caro prezzo.



Ma sulla coscienza di qualcuno pesa, grave come un macigno, la responsabilità di aver ucciso un uomo, un pezzo della nostra isola e della nostra storia.