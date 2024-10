L’uomo che avrebbe appiccato l’incendio nelle campagne di Paulilatino il 7 agosto scorso, utilizzando due inneschi posti a 500 metri l’uno dall’altro, avrebbe un’identità anonima ancora per poco.

Gli agenti del Corpo forestale, infatti, dopo quasi un mese di lunghe indagini, portate avanti attraverso rilievi, intercettazioni, appostamenti e interrogatori, sarebbero giunti alla conclusione del loro lavoro.

Sarebbe un uomo di Paulilatino il responsabile del terribile rogo che è costato la vita a Ubaldo Miscali, l’allevatore di 52 anni di Ghilarza morto, dopo 24 giorni di ricovero all’ospedale di Sassari, in seguito alle ustioni riportate in tutto il corpo nell’estremo tentativo mettere in salvo il suo bestiame circondato dalle fiamme.

E intanto oggi a Ghilarza è stato proclamato il lutto cittadino.