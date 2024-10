«Il primo focolaio si è sviluppato in zona Villamarini all'ingresso della città, dopo i fanghi rossi. Dopo si è diretto verso l'ingresso della Miniera di Monteponi, e adesso lambisce le abitazioni di via Zardin. Se non riusciranno a fermarlo arriverà alla collina della chiesetta del Buon Cammino. Ora sono in azione due aerei Canadair e diversi elicotteri, oltre alle squadre a terra. È un disastro!».

Con queste parole Giancarlo Loi, libraio del centro storico dell’antica città mineraria, descriveva poco dopo le 18:00 la situazione drammatica e di estrema tensione di questo pomeriggio d’estate.

È ancora incerta l’origine dell’incendio; mentre, è certo che domani ci sarà la conta dei danni che, a quanto narrato da alcuni testimoni, appaiono piuttosto ingenti.

La Regione fa sapere che, per mezzo della Sala operativa regionale integrata attivata 24 ore su 24, sta seguendo da vicino l'incendio di Monteponi, dove le fiamme hanno costretto all'evacuazione preventiva di alcune case.

In campo tutte le squadre a terra del Corpo forestale, dei volontari di Protezione civile, dell'agenzia Forestas e dei vigili del fuoco oltre i mezzi aerei. In questo momento stanno operando due canadair e quattro elicotteri regionali, con il rafforzamento di un quinto mezzo regionale e di un ulteriore canadair.

L'Assessore con delega alla Protezione civile Donatella Spano è in stretto contatto con il sindaco di Iglesias e rinnova, specie alla luce dell'ondata di calore che sta investendo l'Isola, l'appello a tenere comportamenti responsabili a tutela dell’incolumità propria e degli altri nonché del patrimonio ambientale, evitando ogni azione rischiosa e seguendo scrupolosamente le norme di sicurezza.

La macchina antincendi è pienamente impegnata e oggi - utilizzando mezzi aerei regionali e nazionali - ha domato le fiamme a Genoni, Quartu Sant'Elena, Riola Sardo, Villamar e Domus De Maria. Restano attivi incendi a Iglesias (avvistato intorno alle 14,15 e dove il primo elicottero è intervenuto alle 14,45 dalla vicina base di Marganai), Sorradile e a Illorai, dove è appena scoppiato.