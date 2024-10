Con l'aria fredda proveniente dall'Artico arrivano sull'Italia pioggia, in particolare sulle regioni del Centro-Sud su Sardegna e Sicilia, e nevicate (video in basso) che potrebbero arrivare anche nelle pianure. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it.

Questi fenomeni sono un'eredità del ciclone arrivato nei giorni scorsi da Nord-Ovest e che adesso si sta allontanando verso Sud-Est. "Nel suo movimento, questo ciclone richiamerà a sé aria gelida in discesa dal Nord Europa di origine Artica che riuscirà a sfondare sul bacino del Mediterraneo", osserva il fondatore del sito Antonio Sanò.

Si prevede di conseguenza un drastico crollo delle temperature "fin sotto le medie climatiche di riferimento" e, si legge nella nota, "come capita spesso in queste situazioni, l'atmosfera si manterrà piuttosto instabile con il rischio a più riprese di precipitazioni". A causa del calo delle temperature non si esclude la possibilità di "nevicate fino in pianura tra martedì 9 e mercoledì 10, specie su Piemonte, Lombardia occidentale ed interno ligure".

Sulle regioni centro-meridionali ancora rischio di temporali e forti venti lungo le coste più esposte, a causa del persistere della vasta area ciclonica che rimarrà bloccata sul bacino del Mediterraneo almeno fino a giovedì 11. Possibili nevicate sugli Appennini oltre i 1.300-1.400 metri di quota, accompagnate da forti venti.

Nel dettaglio: Lunedì 8: a Nord da irregolarmente nuvoloso a coperto; al Centro a tratti instabile con neve in collina, piogge forti in Sardegna, ventoso ovunque; a Sud pioggia e venti sostenuti, neve a 1.100 metri. Martedì 9: a Nord instabile su Piemonte e Val d'Aosta, con nevicate a quote collinari; al Centro molte nubi, rare piogge; a Sud rovesci su alta Sicilia e Puglia. Mercoledì 10; a Nord cielo spesso coperto; al Centro molto nuvoloso, precipitazioni sui rilievi, peggioramento in Sardegna; a Sud piogge su Sicilia e Calabria.

Nella foto in basso di Ivan Aru: Fonni, Bruncu Spina

La neve a Desulo, 7 gennaio 2024. Video di Alberto Zilaghe