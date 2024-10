Si profilano strascichi giudiziari dopo l’ultima puntata "Non è l'Arena", la trasmissione condotta da Massimo Giletti, in cui si è parlato anche del processo in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, che vede imputato il cardinale Angelo Becciu. La giornalista Rebecca Pecori si è recata nel paese natio di Becciu, Pattada, e poi a Ozieri.

Il fratello dell'alto prelato, Antonino Becciu, che dirige la cooperativa Spes - finita nell'inchiesta con un'indagine della Guardia di Finanza di Oristano, su rogatoria del Vaticano - ha dato mandato ai propri legali di verificare "eventuali profili diffamatori in merito alle dichiarazioni rese dalla signora Quirica Canu, residente in Ozieri, a un'inviata della trasmissione tv Non è l'Arena".

"Le dichiarazioni rese risultano - si legge in una nota dell'avv. Ivano Iai - diffamatorie (in quanto non rispondenti al vero) della reputazione e onorabilità della Spes, cooperativa il cui operato la detta Canu ha pubblicamente screditato senza apparente cognizione di causa, altrimenti essendo tenuta a riferire all'autorità giudiziaria".