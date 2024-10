Seguono i disagi in tutto il Nuorese a causa delle forti raffiche di vento e per l’incessante pioggia. A Ovodda, diversi danni, oltre a capannoni semi-scoperchiati e tegole cadute è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della stazione di Sorgono per un albero abbattuto al suolo, che cadendo ha rotto un cavo dell’Enel e bloccato la via Sassari.

L’intervento è stato immediato, e i Vigili hanno provveduto a rimuovere l’albero e liberare la strada, mettendola in sicurezza. La zona è tuttora senza corrente elettrica dalle 15.00.