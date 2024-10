Il ferragosto ad Orgosolo è un tuffo nella storia di uno dei centri più ricchi di suggestioni e affascinanti dell’isola. È un cammino di fede che incontra i colori della tradizione in un percorso di riscoperta culturale che affascina, conquista e attira ogni anno migliaia di visitatori.

Per l’edizione 2017 del Mesaustu Orgolesu, l’Associazione Madonna dell’Assunta propone un calendario ricco di eventi e manifestazioni.

La Novena in onore della Madonna è iniziata il 6 agosto e terminerà il 15, quando alle 7.30, alle 10.30 e alle 18 si celebrerà la Solennità dell’assunzione della Beata Vergine Maria nella chiesa dell’Assunta. Dopo la Santa Messa delle 18 si terrà la processione solenne con il simulacro della santa accompagnato dai costumi e dai cavalieri di Orgosolo. Il 17 agosto, poi, sarà la Giornata per le Vocazioni, il 18 agosto la Giornata della Carità, il 19 la Giornata degli ammalati con la Questua della B.V. Assunta. Il 23 agosto, alle ore 21, dalla chiesa dell’Assunta partirà la fiaccolata per le vie del paese.

Altrettanto ricco il programma dei festeggiamenti civili che prenderà il via il 13 agosto alle ore 21.30 presso la piazza Caduti in Guerra con la Serata in musica degli allievi della Scuola civica di Musica della Montagna.

Il 14 agosto, alle ore 22, spettacolo di musica e cabaret con Daniele Contu e Giggi Show.

Il 15 agosto, ancora in piazza Caduti in Guerra, a partire dalle 22.30 si esibiranno nella Serata Folkloristica l’Associazione Culturale Murales di Orgosolo, il Gruppo Folk Antonia Mesina di Orgosolo, il Gruppo Folk Tradizioni Popolari di Irgoli, l’Associazione Culturale Ittiri Cannedu di Ittiri, l’Associazione Culturale Sorres di Villasor, il Gruppo Folk Bella Mia di Busachi, il Tenore Supramone e il Tenore Osposidda di Orgosolo, il Tenore Sa Defessa di Loculi, il Tenore Su Cuntrattu di Seneghe e il Tenore Santu Sidore di Orune.

Il 16 agosto, a partire dalle 16, gare a premi e giochi per bambini e adulti in piazza. A partire dalle 21, poi, gara poetica estemporanea con poeti Giuseppe Porcu (Irgoli), Diego Porcu (Santu Lussurgiu), Tore Senes (Bonorva).

La festa proseguirà il 17 agosto, quando alle ore 16, preso il Galoppatoio Comunale si correrà il Palio dell’Assunta riservato ai cavalieri locali. Alle ore 23, poi, in piazza Caduti si terrà uno spettacolo musicale in tributo a Zucchero con la “Baboomba band”.

Alle ore 22 del 19 agosto, presso il Campo Sportivo Santa Caterina, si esibirà in concerto Marco Masini con il suo tour “Spostato di un secondo”.

Il 23 agosto sarà la giornata di chiusura dei festeggiamenti con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria e passaggio de Sa Pandela ai fedales del 1988. Dj Cinelli, a partire dalla mezzanotte, accompagnerà con la sua musica i balli in piazza con la discoteca all’aperto fino a tarda notte.