Ce lo siamo già chiesto, il fenomeno delle auto incendiate si alimenta anche di spirito di emulazione? Le auto andate a fuoco oramai non si contano più, e questa mattina all'alba altre due vetture sono andate perse. Stavolta il fenomeno si è ripetuto a San Gavino e Villacidro, nella provincia del Medio Campidano.

A San Gavino una Ford Fiesta di proprietà di una 50enne è andata a fuoco in Via Reppublica, e poco dopo una Fiat Panda appartenete ad un 29enne a Villacidro, nella Via Di Vittorio.

I due paesi non distano molto l'uno dall'altro, e questo potrebbe far pensare ad atto di vandalismo itinerante. Infatti entrambe le vittime sono incensurate ed al momento non si sospettano circostanze specifiche. A spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanluri. Nel posto si sono recati i Carabinieri di San Gavino e del Commando della Compagnia di Villacidro che stanno portando avanti le indagini. Non si segnalano feriti.