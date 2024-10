In attesa del via, è febbrile l'attesa per l'Urban Trail. Se nel 2013, mille furono i partecipanti, per la sera del primo ottobre il numero sembra essere decisamente superiore. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione è pronta ad invadere il centro storico di Cagliari.

Correre sotto le stelle ha il suo fascino e nei suoi 11 km, la gara è un'occasione per scoprire angoli di città ancora poco noti.

Negli 11 km, i corridori sono pronti a cimentarsi fra le strade e le scalette di Castello, Villanova, Stampace e Marina. Ma 5 sono i km riservati a chi, semplicemente, intende passeggiare, ad esempio, spingendo il passeggino del proprio figlio.

In ogni caso, la coreografia è assicurata dai faretti in dotazione e dalle maglie fluorescenti.

Sarebbe un peccato non partecipare a questa manifestazione, internazionalmente abbinata alle città di Sintra, Lisbona, Porto ,Marsiglia Bologna, Trieste e Matera.

Per le iscrizioni, si può compilare il relativo modulo on-line sul sito www.urbantrailrun.it ed effettuando il pagamento secondo la procedura prevista oppure recandosi presso l’esercizio commerciale Deriu Sport, Centro Commerciale i Mulini, Su Planu - Selargius e compilando l’apposita documentazione.

Per tutti, la partenza è alle 21.30 nell'area pedonale del Corso Vittorio Emanuele.

Foto copertina tratta dal sito ufficiale della manifestazione