Il campione nazionale del Palio degli asinelli Valentino Bussu ha conquistato la Spagna in occasione della prestigiosa corsa che si è tenuta a Vibano, nelle Asturie. Il fantino di Ollolai non si è fatto intimorire da avversari tenaci e combattivi e con tecnica ed esperienza ha tagliato per primo il traguardo.

“Per tutta la gara ho sentito il loro fiato sul collo” racconta Valentino. “Il percorso si sviluppa soprattutto in lunghezza e per questo motivo la gara mette a dura prova la velocità degli asinelli. I miei avversari erano davvero forti. Grazie ad alcune tecniche maturate negli anni sono riuscito a staccare tutti e a conquistare il titolo”.

Dalle parole di Valentino emerge un grande carico di entusiasmo non solo maturato a seguito della vittoria ottenuta, ma soprattutto in virtù del forte legame di amicizia che è stato instaurato con Anibal Linares, il vincitore di tutte le corse d’asini della Spagna. Il fantino delle Asturie, proprietario di una delle scuderie più prestigiose del territorio insieme al grande pilota di Formula 1 Fernando Alonso, ha ricercato su internet i Palii degli asinelli di tutta Italia ed è rimasto affascinato da quello di Ollolai.

Visionando i video presenti nella rete Linares ha notato l’abilità e la caparbietà che contraddistinguono Valentino Bussu e per questo motivo ha fortemente voluto che partecipasse al Palio di Vibano. Al di là della vittoria, l’esperienza spagnola ha permesso alla delegazione ollolaese di stringere un importante rapporto di collaborazione nel segno di un’amicizia che oggi viaggia con la spinta di un carico di entusiasmo coinvolgente.

“Abbiamo avviato uno scambio culturale importantissimo - dice Pierpaolo Soro, presidente della Pro loco di Ollolai - non solo per il nostro paese, ma per tutta la Sardegna. Le tv locali e i quotidiani regionali hanno parlato di noi e hanno dato grande importanza alla collaborazione che Anibal Linares ha avviato con Valentino".

"Quest’anno, in occasione del Palio degli asinelli di Ollolai - spiega Soro - il fantino spagnolo sarà protagonista della gara e per l’occasione porterà in Sardegna tre asinelli. Il suo viaggio sarà sponsorizzato da Alonso e dal Banco Rurales de Asturias. Per loro è molto importante coltivare il gemellaggio che è stato sancito in occasione della nostra visita a Vibano. Noi siamo pronti ad accogliere Anibal nel migliore dei modi nel segno di un’amicizia che negli anni regalerà grandi soddisfazioni”.