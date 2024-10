E’ uscito il dvd del film di Cesare Furesi girato ad Alghero “Chi salverà le rose”.

“Un ottimo acquisto e regalo di Natale”, dice il produttore Giulio Cesare Senatore che nei giorni scorsi ha ritarato il premio come Miglior Opera Prima, al Cubo Festival d Ronciglione, provincia di Viterbo, dove sono stati assegnati i Premi alla carriera a Carlo Delle Piane, Lando Buzzanca e Philippe Leroy, grandi attori del film.

Il dvd è in vendita ad Alghero nelle libreria Cyrano Libri Vino Svago e Il Labirinto Mondadori, Tot Per la Musica e La Discoteca in Piazza Municipio. A Sassari ‘Messaggerie Sarde’ e Libreria Dessi. E per il resto d'Italia è disponibile su Amazon (https://www.amazon.it/dp/B077TYP7MC)

“Aiutaci a diffondere un messaggio d'amore universale che prescinde dai generi e dalle età. Sostieni il cinema indipendente di qualità acquistando il dvd per te o per regalarlo. Consiglialo ai tuoi amici e alle persone a te care. Grazie di cuore”.

Una delicata storia d’amore fra due uomini anziani e un rapporto fragilissimo con la figlia di uno di loro. Una famiglia arcobaleno ante litteram che si troverà ad appianare attriti e incomprensioni prima che sia troppo tardi. Un finale a sorpresa, durissimo, che fa riflettere e discutere. Chi salverà le rose? è un omaggio al sentimento più alto, l'Amore, a prescindere dai generi, dai ruoli e dalle età. Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca, affiancati da Caterina Murino, si amano, diretti da Cesare Furesi, affermato scrittore che a quasi sessant’anni debutta alla regia in questo spinoff di Regalo di Natale di Pupi Avati in cui Delle Piane rimette i panni dell'Avv. Santelia. Nel cast anche Philippe Leroy. Girato nella splendida cornice di Alghero il film è prodotto e distribuito dalla indipendente Corallo Film a partire dal 16 marzo.