Ieri su Rai 1 sono andati in onda il quinto e sesto episodio della seconda stagione della fiction diretta da Ivan Cotroneo "La Compagnia del Cigno". La serie tratta la storia di sette ragazzi musicisti tra i 15 e i 18 anni che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Le storie dei giovani apprendisti si intrecciano e le vicende si susseguono fra un episodio e l'altro in maniera scorrevole, raccontando contrasti e relazioni tipici degli adolescenti, con la musica che funge da filo conduttore.

Proprio in una delle due puntate trasmesse ieri sera, 25 aprile, la nota cantautrice italiana Malika Ayane ha fatto il suo primo cameo nella fiction, interpretando un'insegnante di musica. Durante una lezione ai giovani studenti, vediamo l'artista in veste di maestra musicale presentare il "Duru duru" barbaricino, la tradizionale ninna nanna tramandata per generazioni fino ai giorni nostri.

"Ecco un esempio di canto monotonale, si tratta del 'Duru duru' della Barbagia", spiega Malika ai ragazzi. "Questa - racconta - è un'incisione del 1926; ma ora, per farvi rendere conto di quanto sia immutabile nei decenni, vorrei sottoporvi a confronto una registrazione più recente".

"Si tratta di una donna barbaricina, che ho personalmente scovato, inseguito per due chilometri e registrato col mio portatile mentre lavorava". E avvia la più recente registrazione di una voce femminile alla quale fa eco la cantante, affascinata dalla melodia, mentre richiama all'attenzione gli studenti.