Il vento è lo scorrere del tempo: passi e passaggi di destini che si incontrano in un generoso offrire.

E’ un vento che porta con se i racconti di una vita, le voci di un canto, i ricordi delle emozioni che hanno memoria.

Il vento è l’immagine di un uomo con i capelli bianchi e la barba bianca, della sua chitarra e di una passione che ha sciolto i versi in note e le note in dolcezza.

Il vento è il volto carismatico di una donna rinchiuso dentro un velo di amido candido e ricamato: è la postura di un abbraccio che si apre dal cuore al dare mentre intona il nostro modo di “sentire”: tra amare e soffrire.

Il vento è un fiato che respira dentro questo disco: sedici tracce che suscitano sentimento.

Come i manufatti “nuragici” in terracotta di piccole dimensioni che riportano motivi geografici e che venivano utilizzati per decorare particolari tipi di pane, le canzoni del Duo Puggioni danno forma e “movimento” agli affreschi dell’anima, imprimono un calco sul cuore, lasciano l’impronta nell’ascolto di un patrimonio popolare reso grande anche grazie al loro determinante contribuito.

Gli artisti hanno il dono naturale di far vibrare corde distese e sopite, risvegliando momenti insospettati di noi.

Annamaria e Giovanni segnano il tempo e continuano a regnare in una Sardegna che per loro ha tenuto alti i suoi confini, quasi a proteggerli dentro un abbraccio lungo e caldo che non ha mai conosciuto discese.

Il vento è l’amore di un popolo che da sempre soffia nella loro direzione.

Per questo ritorno televisivo, dopo tanti anni di assenza, Giovanni e Annamaria hanno in serbo alcune sorprese, il racconto di una carriera straordinaria, l’omaggio musicale che attinge da un repertorio vasto e amatissimo, il ricordo affettuoso per Gianni Medda, amico di sempre, che non c’è più.