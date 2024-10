Si terrà domenica 27 maggio, il secondo appuntamento con “I Concerti di Primavera”, la mini rassegna promossa dall’Associazione “Anton Stadler" e che anticipa il ventesimo “Festival di musica da camera”, in programma il prossimo autunno.

Alle 19.30, il palco dello storico teatro di piazza Pichi a Iglesias vedrà in scena il duo composto da Katia Ghigi (violino) e Michele Rossetti (pianoforte) che proporranno un concerto dal titolo “Ragione e sentimento”, che spazierà dalla Sonata in mi minore di K 304 di Mozart alla Sonata “La primavera” in fa maggiore Op. 24 n. 5 di Beethoven, fino alle sonorità di F. M. Veracini e J. Brahms. Al termine, si potrà partecipare all’iniziativa “A cena con l’artista”, programmata nel ristorante Villa di Chiesa

Prima del concerto sarà possibile visitare alcuni angoli della città e dei suoi dintorni curata dal Consorzio turistico per l’Iglesiente,e partecipare all’ “Aperitivo all’Iglesiente” e “Caffè all’Iglesiente” a cura dell’Electra Cafè Letterario.