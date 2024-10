Il silenzio subito dopo lo schianto.

E poi un dolore senza fine.

Non sarà un Natale con le luci per le comunità di Bottidda e Illorai, unite dalla tragedia che ha colpito al cuore e per sempre una mamma e il suo bambino di poco più di un anno, in una calma sera di dicembre brutalizzata da uno schianto che ha posto fine alle loro esistenze.

Antonella Galistu, 35 anni, ieri sera viaggiava a bordo della sua Volkswagen Polo quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, si è schiantata contro la Saab che trasportava due cugini di Bono.

Accanto alla giovane donna c’era Davide, suo figlio, di appena un anno e tre mesi.

L’impatto tra le due auto è stato devastante.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato i feriti al San Francesco di Nuoro.

I medici hanno cercato di strappare al destino crudele Antonella Galistu, ma ogni intervento è stato vano.

La donna è morta pochi minuti dopo essere arrivata in ospedale.

Il piccolo Davide è sopravvissuto per poco, lottando tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l'ha fatta.

In pochissimo tempo la notizia si è diffusa portando sconforto e sincero dolore nelle case di tutti.

Antonella Galistu si era sposata nel 2012 con Adriano Pilu, titolare del salumificio di Bottida, paese in cui vivevano.

L'arrivo di Davide aveva coronato il loro progetto d'amore riempendo di gioia la vita.